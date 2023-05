João Neves "essencial" para o Benfica e no bloco de notas de Roberto Martínez

Veja também:

João Neves já está no bloco de notas de Roberto Martínez. Na 2.ª Conferência Bola Branca, o selecionador nacional deixou grandes elogios ao jovem médio do Benfica, que marcou o golo do empate frente ao Sporting na última noite.

"Todos os jovens que já estão na primeira equipa estão no nosso radar, é muito fácil para mim. Todos os jovens das seleções de formação a jogar em equipas principais é como um alarme para seguir o seu talento", disse.

O selecionador nacional viu João Neves como preponderante na equipa das águias.

"A forma de jogar de João Neves foi de um jogador muito mais velho do que a idade que tem. Precisamos da competição de jogos como ontem para o futebol português", diz.

"Os jovens têm um papel muito importante, aos poucos e poucos vai crescer, mas ele foi um jogador essencial para a sua equipa, quando outros precisam de três ou quatro épocas para conseguirem essa experiência", termina.