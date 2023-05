Tribunal obriga a mostrar contrato de Fernando Santos, FPF vai recorrer

O Tribunal Administrativo e Fiscal de Sintra (TAFS) obrigou a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) a divulgar, entre outros documentos, os contratos com o anterior selecionador, Fernando Santos, decisão da qual o organismo vai recorrer.

A decisão do TAFS surge após um pedido de jornalistas do "Expresso", com fonte da FPF a referir à agência Lusa que o organismo vai recorrer para o Tribunal Central Administrativo Sul (TCAS).

De acordo com a decisão do tribunal, ao qual a agência Lusa teve acesso, o TAFS diz que foram "parcialmente procedentes os pedidos de acesso formulados" por três jornalistas do semanário, pelo que a FPF terá de disponibilizar, num espaço de dez dias, alguma da documentação requerida.

A FPF terá de ceder "todos os contratos de trabalho e/ou contratos de prestação de serviços assinados entre a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e Fernando Santos, desde 2014, incluindo respetivas adendas e aditamentos".