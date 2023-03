"Tal como Scolari, Roberto Martínez chega à seleção sem vícios"

Roberto Martínez optou por utilizar um esquema com três centrais. Para Maniche, o mais importante é o conforto que os jogadores portugueses têm quando estão em posse de bola: "Jogar com três centrais não significa que se defende muito, como ter muitos avançados não significa que marcamos muitos golos".

"As dinâmicas dos jogadores é que fazem a diferença. Com esta tática, os jogadores estão mais próximos uns dos outros, porque gostam de ter bola no pé, sentem-se confortáveis porque nós somos tecnicamente somos dos mais evoluídos do mundo. São jogadores que jogam nos melhores clubes do mundo e sabem que para fazer golo têm que ter bola. Os jogadores têm de estar confortáveis para atingir um nível muito alto", assegura.

Quatro golos de Ronaldo? "Tudo normal"

Nesta entrevista a Bola Branca, o antigo internacional português Maniche fala de Cristiano Ronaldo, que marcou quatro golos em dois jogos. Para o seu ex-colega de seleção, tudo foi normal.

"Não é de admirar, acho para mim é tudo normal. Podem falar o que quiserem do melhor do mundo, porque ele é extremamente forte psicologicamente e isso faz toda a diferença e a idade é uma falsa questão", atira.

"Aquilo que tem vindo a fazer é notável. Alguns recordes que atingiu são inatingíveis por outros jogadores. Temos de dar carinho a dizer bem de nós próprios. Somos uma seleção fantástica. Temos tanta coisa boa em Portugal, não só no futebol, mas em várias áreas, e temos que valorizar o que é nosso. E temos orgulho imenso naquilo que Cristiano Ronaldo tem conseguido, naquilo que ele transporta e naquilo que consegue fazer ao serviço do nosso país", conclui.