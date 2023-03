Bruno Fernandes. “Não há lufada de ar fresco nenhuma”

Portugal goleou o Luxemburgo, por 6-0, na segunda jornada da fase de qualificação para o Euro 2024.

Bruno Fernandes

"O Luxemburgo é uma equipa muito difícil, com jogadores individualmente muito capazes de criar perigo e criaram-nos bastante perigo no início da segunda parte mas acho que no cômputo geral a Seleção foi assertiva, soube ler os momentos do jogo e tirar um resultado positivo e sem sofrer”

“É simplesmente um treinador novo, com ideias novas. Não há lufada de ar fresco nenhuma. É só um período de transição. O ambiente na Seleção sempre foi bom. Nunca houve nada que não fosse fresco de ar por isso acho que simplesmente são novas dinâmicas, novo treinador e há que assimilar as ideias dele”

Nuno Mendes

“Foi um jogo muito bom da parte da equipa. Entrámos bem, a fazer golos cedo e a proporcionar o que o mister nos pediu para fazermos. Conseguimos executar bem o que tínhamos feito no treino. Foi um jogo muito bem conseguido. Na segunda parte entrámos um bocadinho àquem mas conseguimos marcar mais dois golos"

João Félix

"Estivemos bem. Entramos fortes. Tornámos o jogo fácil. Quando entramos assim desta forma acabamos por controlar o jogo quase todo. Na segunda parte não estivemos tão bem, mas a primeira foi completamente nossa".

António Silva

"Podia ter feito melhor ali num ou noutro lance, mas faz parte do processo de crescimento"

Otávio

"Dos três golos que tenho na Seleção, dois foram de cabeça. É trabalho e acho que tenho uma boa impulsão"

[em atualização]