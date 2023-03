"Se fosse Roberto Martínez, escolheria Ronaldo e mais 10"

Leonel Pontes nem hesita na hora de avaliar as condições que Cristiano Ronaldo tem para continuar como titular da seleção nacional: "se estivesse no papel do selecionador, seria Ronaldo e mais 10".

O antigo treinador e tutor de Cristiano, que trabalhou com ele no Sporting e na seleção, mantém relação próxima com Ronaldo e sustenta que "ele, neste momento, precisa mesmo de ser opção".

"Acho que Portugal não lhe pode virar as costas. Ele já deu tanto a Portugal e ele tem mesmo de ser opção. O nosso selecionador tem de ser muito inteligente na forma como o vai gerir no dia dia e na competição que aí vem", aconselha, tendo em vista os jogos de estreia de Roberto Martínez, com Liechtenstein e Luxemburgo, na primeira aparição da seleção nacional, após o Mundial 2022.

O sucessor de Fernando Santos não fez alterações de fundo nos convocados e a opção de manter Ronaldo "era previsível".

"Qualquer selecionador inteligente percebe que Ronaldo é fundamental nesta seleção. Aliás, também foi público que Roberto Martínez deslocou-se à Arábia para falar com o Cristiano. Portanto, à partida seria uma convocatória previsível, mas a forma como selecionador falou da importância do jogador, daquilo que ele representa para a seleção, daquilo que representa para os mais jovens e do impacto que pode ter na equipa foi revelador daquilo que é a intenção de dar continuidade ao jogador que é a imagem da seleção nacional", comenta o técnico madeirense.

Leonel Pontes tem acompanhado o percurso de Ronaldo no Al Nassr, na Arábia Saudita, e entende que ele já está integrado, mas poderia estar a ter um rendimento superior, caso estivesse melhor acompanhado.