Arrancam hoje os treinos da seleção com Roberto Martínez

O técnico espanhol Roberto Martínez cumpre, esta segunda-feira, o primeiro treino como o novo selecionador nacional, no dia em que Portugal começa a preparar a estreia na fase de qualificação para o Euro2024 de futebol.

A sessão comandada por Martínez está agendada para as 17h30, na Cidade do Futebol, em Oeiras, com os primeiros 15 minutos a serem abertos à comunicação social.

Na sua primeira convocatória, o treinador de 49 anos operou a estreia de Diogo Leite e chamou também Gonçalo Inácio, assim como os ‘veteranos’ Pepe (40 anos) e Cristiano Ronaldo (38).

Contudo, o central do FC Porto falhou os últimos jogos dos dragões, devido a lesão, e acabou por ser excluído no domingo da lista dos convocados da seleção, reduzida assim a 25.

Na estreia do Grupo J de qualificação para o Euro 2024, que vai decorrer na Alemanha, Portugal defronta o Liechtenstein, em 23 de março, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, atuando três dias depois no Luxemburgo.

O agrupamento inclui ainda a Islândia, a Eslováquia e a Bósnia-Herzegovina.

Roberto Martínez foi o escolhido pela Federação Portuguesa de Futebol para render Fernando Santos, que abandonou o cargo após o Campeonato do Mundo do Qatar, no qual a seleção nacional alcançou os quartos de final.

Santos estava no comando da equipa desde 2014, tendo conquistado o Euro2016 e a primeira edição da Liga nas Nações, em 2019.

Lista dos 25 convocados:

Guarda-redes: Diogo Costa (FC Porto), José Sá (Wolverhampton) e Rui Patrício (Roma).

Defesas: Diogo Dalot (Manchester United), João Cancelo (Bayern Munique), Rúben Dias (Manchester City), Danilo Pereira (Paris Saint-Germain), António Silva (Benfica), Diogo Leite (Union Berlim), Gonçalo Inácio (Sporting), Nuno Mendes (Paris Saint-Germain) e Raphaël Guerreiro (Borussia Dortmund).

Médios: Palhinha (Fulham), Rúben Neves (Wolverhampton), Bernardo Silva (Manchester City), Bruno Fernandes (Manchester United), João Mário (Benfica), Matheus Nunes (Wolverhampton), Otávio (FC Porto) e Vitinha (Paris Saint-Germain).

Avançados: Cristiano Ronaldo (Al Nassr), Gonçalo Ramos (Benfica), João Félix (Chelsea), Rafael Leão (AC Milan) e Diogo Jota (Liverpool)