Martínez chama seis centrais. Mudança de sistema à vista na seleção

Roberto Martínez já abriu a porta à possibilidade de Portugal mudar de sistema tático e passar a jogar com três centrais. Na sua primeira convocatória deixa uma pista de que deverá mesmo optar por um novo desenho, ao chamar seis centrais: António Silva, Danilo, Rúben Dias, Diogo Leite, Gonçalo Inácio e Pepe.

"É importante em cada estágio dar oportunidade [a vários jogadores] para a seleção ser flexível taticamente", afirma. Sobre as novidades - Gonçalo Inácio e Diogo Leite -, o novo selecionador argumenta que o defesa é um central "com muita personalidade e esquerdino" e que "Diogo Leite é uma surpresa". "Está a jogar numa liga muito competitiva, como é a Bundesliga, e eles são dois jogadores que podem trazer algo de muito diferente à seleção", acrescenta.

Numa fratura com Fernando Santos, Roberto Martínez falou abertamente das razões que o levaram a chamar uns e não outros. No caso de Danilo Pereira, do PSG, assume que "a sua polivalência é muito importante", explicando que poderá tirar partido das suas capacidades, a central ou médio.

Um ponto de partida



Expressando-se em português, o treinador espanhol reforça que esta convocatória "é um ponto de partida". Em relação ao Mundial, troca apenas três jogadores. Saem William Carvalho, Ricardo Horta e André Silva para as entradas de Gonçalo Inácio, Diogo Leite e Diogo Jota.

Poucas alterações, "numa lista difícil", reconhece, em que não entraram vários jogadores que têm nível para estar no grupo, como Pedro Gonçalves ou Florentino, cita.

"Esta é uma lista muito importante porque é um ponto de partida. Há uns 35 jogadores que poderiam estar na convocatória, foi muito difícil", reconhece. O objetivo agora passa por "criar um ambiente competitivo" em estágio e vencer os jogos que Portugal tem agenda.

Os dois primeiros testes de Roberto Martínez, com Liechtenstein e Luxemburgo, são analisados com cautela e o treinador adverte que "não há jogos fáceis". "É importante trabalhar bem, com muita intensidade. O adversário não é o ponto de partida para o nosso trabalho", refere.

A seleção nacional tem dois jogos marcados para a pausa do final deste mês. Recebe o Liechtenstein a 23 de março e visita o Luxemburgo, no dia 26. Partida a contar para a fase de qualificação para o Euro 2024. Jogos com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.



Lista de convocados



Guarda-redes: Diogo Costa, José Sá e Rui Patrício;

Defesas: António Silva, Danilo, Rúben Dias, Diogo Leite, Gonçalo Inácio, Pepe, Cancelo, Dalot, Nuno Mendes e Guerreiro;

Médios: Bruno Fernandes, Palhinha, João Mário, Matheus Nunes, Otávio, Rúben Neves, Vitinha e Bernardo Silva;

Avançados: Ronaldo, Diogo Jota, Gonçalo Ramos, João Félix e Rafael Leão.