Seleção feminina aterra em Lisboa sexta-feira às 12h30

A seleção feminina de futebol regressa a Portugal às 12h30 de sexta-feira.

A equipa das quinas conseguiu esta quarta-feira a histórica qualificação para o Mundial, que vai disputar-se na Austrália e Nova Zelândia.

A comitiva deixa Hamilton, na Nova Zelândia, e faz escala no Dubai antes de viajar para Lisboa.

As “navegadoras” derrotaram os Camarões, por 2-1, no “playoff” intercontinental que carimbou o passaporte para a fase final do Mundial, o que acontece pela primeira vez.

O Presidente da República já prometeu receber a equipa para assinalar o feito.