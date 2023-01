Roma confia que Mourinho fica apesar do interesse da seleção

O diretor desportivo da AS Roma, o português Tiago Pinto, confia que José Mourinho não trocará o clube italiano pela seleção portuguesa.

Confrontado, em entrevista ao jornal "Gazzetta dello Sport", com os rumores do interesse da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) em contratar o treinador português, após a saída de Fernando Santos, o dirigente da Roma salienta que "não foi a primeira vez", no último ano e meio, que "outro clube ou federação se interessou por ele".

"Quando contratas um treinador como Mourinho, tens de estar preparado para esses tipos de rumores. Mas quando estivemos no Algarve [em estágio durante o Mundial 2022], não sofremos distrações. O nosso único foco era melhorar para voltarmos a vencer logo. Sou português, sempre que Portugal muda de selecionador fala-se de Mourinho. Mas contamos que o José continue aqui como treinador da Roma, sem dúvida", diz.

José Mourinho tem contrato até junho 2024 e a Roma não pretende deixá-lo sair antes disso. A intenção da FPF seria permitir que o técnico terminasse a época atual e contratá-lo no verão. Outra hipótese seria uma conciliação de cargos, como chegou a tentar quando Mourinho estava no Real Madrid. Na altura, o clube espanhol bloqueou a opção.