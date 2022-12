Fernando Santos na hora da despedida: "É normal que nem todos fiquem contentes com as escolhas que fiz"

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) divulgou um vídeo com uma mensagem de despedida de Fernando Santos, que deixou hoje de ser selecionador nacional.

Fernando Santos agradece a todos os jogadores, "sem excessão", com quem trabalhou afirma que é natural que nem todos tenham ficado satisfeitos com as suas escolhas ao longo dos anos, mas sublinha que agiu sempre a bem da equipa nacional.

"É normal que nem todos fiquem contentes com as escolhas que eu fiz, mas as opções que tomei - todos sabem - foram a pensar no que seria melhor para a seleção nacional.”

Fernando Santos deixa a seleção com "um enorme sentimento de gratidão enorme pelo privilégio de ter sido selecionador nacional e pela honra que tive em representar o nosso país. Foi um sonho que realizou e um objetivo de vida que cumprido".