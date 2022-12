Fernando Santos deixa seleção. Marcelo envia "abraço"

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, envia um abraço a Fernando Santos "neste momento de partida" da seleção nacional.

Questionado pelos jornalistas acerca da saída iminente do selecionador nacional, que se confirmou minutos depois, Marcelo Rebelo de Sousa começou por dizer que não propõe nenhum nome e apenas quer "agradecer a Fernando Santos pelo trabalho desenvolvido nos últimos anos ao serviço de Portugal".

A seleção “projetou Portugal na Europa, ao ponto de ganhar um campeonato europeu, e no mundo, com magníficas classificações e nesse sentido muitas portuguesas e portugueses por todo o mundo vibraram com Portugal, vibraram com a nossa seleção e isso também tem uma quota parte do selecionador. Um abraço para ele neste momento de partida”, afirmou o Presidente da República.

A Federação Portuguesa de Futebol oficializou a saída de Fernando Santos do cargo de selecionador nacional.

O treinador de 68 anos termina o ciclo de nove anos à frente da seleção nacional, em que conquistou um Campeonato da Europa e uma Liga das Nações.

"Saio com enorme sentimento de gratidão pelo privilégio e honra de ter sido selecionador. Foi um sonho que realizei, um objetivo de vida que cumpri", disse Fernando Santos, num vídeo publicado pela Federação.