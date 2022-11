Mais de 80% dos portugueses já viram pelo menos um minuto do Mundial

Quase 80% dos portugueses viram pelo menos um minuto do Mundial do Qatar na televisão e a vitória de Portugal frente ao Uruguai, por 2-0, foi o mais visto de sempre da seleção nacional em Campeonatos do Mundo.

Segundo dados da FIFA, o jogo desta segunda jornada da fase de grupos registou um share 69,5% e, de acordo com o Meios e Publicidade, um total de 5,3 milhões de pessoas viram o jogo na RTP1, além de outros 300 mil telespectadores na Sport TV.