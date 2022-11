Portugal arranca preparação para a Coreia do Sul com 12 jogadores

A seleção nacional arrancou, na manhã desta terça-feira, a preparação para a última jornada da fase de grupos do Mundial, frente à Coreia do Sul, apenas com 12 jogadores.

Depois da vitória na noite de ontem com o Uruguai, Fernando Santos orientou uma sessão de trabalho apenas com 12 jogadores: Rui Patrício, José Sá, Diogo Dalot, António Silva, João Palhinha, Vitinha, João Mário, Matheus Nunes, André Silva, Rafael Leão, Ricardo Horta e Gonçalo Ramos.

O selecionador não conta com três lesionados: Nuno Mendes, que saiu lesionado frente ao Uruguai, Otávio e Danilo Pereira. A Federação ainda não anunciou qualquer desenvolvimento em relação ao problema de Nuno Mendes e à sua gravidade.

Os restantes titulares do jogo frente ao Uruguai, assim como Raphael Guerreiro, que entrou na primeira parte, ficaram-se pelo ginásio em trabalhos de recuperação.

A seleção nacional já garantiu apuramento para os oitavos de final e precisa apenas de um empate com a Coreia do Sul para fechar o grupo no primeiro lugar. O jogo arranca às 15h00 da próxima sexta-feira, com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.