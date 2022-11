Seleção mais consistente, mas ainda não convence totalmente. "Há que defender melhor"

O comentador Bola Branca acredita que o selecionador uruguaio, Diego Alonso, foi pouco ambicioso: "Imaginem o que seria se tivéssemos no meio-campo o Vecino, Betancur e Valverde e jogássemos 'no ferrolho' como fez o Uruguai. Tantas vezes o nosso selecionador é criticado por jogar num bloco baixo, mas o selecionador uruguaio deixou muito a desejar".

Fernando Santos mostrou uma nova cara

José Peseiro, atual selecionador da Nigéria, que defrontou a seleção nacional no único amigável antes deste Campeonato do Mundo, elogia a postura de Fernando Santos, que surpreendeu a maioria quando retirou Rúben Neves e colocou Rafael Leão.

"Acredito que a maioria esperava que fosse entrar um médio. Nós próprios estamos tocados pelo Fernando Santos. Hoje ele disse a todos que não, que vê o jogo diferente. A expectativa era que fosse meter, por exemplo, o Palhinha e sair o Bernardo, mas hoje surpreendeu-nos. Colocou logo o Rafael Leão, deixa o Bernardo, só um médio-defensivo e não dois. Terá percebido que temos jogadores para fazer isso e talvez antes não tivessemos", analisa.

O experiente treinador, que já passou pelo Sporting, FC Porto, Braga, Vitória de Guimarães, entre outros clubes, destaca ainda a exibição de Pepe: "Evidente que Bruno Fernandes foi o melhor em campo, mas há que realçar o Pepe, que esteve dois meses sem jogar e nunca deu espaço ao Darwin. Dá estabilidade e maturidade à equipa".

Bruno Pinheiro, seleção olímpico do Qatar, acha que "a chave do jogo está no momento em que o Uruguai começa a equilibrar o jogo. Nos últimos dois jogos, Portugal jogou contra blocos baixos e linhas de cinco e isso é extremamente difícil. Como treinador, adoro o processo ofensivo e é dos momentos mais difíceis, porque há pouco espaço, a relação numérica é desfavorável e precisamos do talento dos jogadores", termina.