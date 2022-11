Oceano Cruz: "Portugal tem de levar muito a sério o Gana"

Oceano Cruz pede empenho total dos jogadores portugueses frente ao Gana, para não serem surpreendidos, na estreia no Mundial 2022.

O Gana é o primeiro adversário de Portugal no Qatar. Um adversário que pode trazer problemas à equipa das quinas, como sublinha, em entrevista a Bola Branca, o antigo internacional português Oceano Cruz.



"Portugal tem de levar este jogo muito a sério, como está a levar. Porque já se viu neste Mundial que não há equipas fáceis e esta seleção do Gana é uma seleção muito forte. Não nos podemos esquecer que ainda há pouco tempo ganhou 2-0 à Suíça e eliminou a Nigéria na fase a eliminar no apuramento para o Campeonato do Mundo, portanto, é uma equipa com que Portugal terá de ter muito cuidado", destaca.

Sobre a equipa que Portugal pode apresentar, Oceano entende que as dúvidas de Fernando Santos estão no meio-campo.

"O Fernando Santos está hesitante em que meio-campo apresentar. Saber se joga com um médio mais forte, tipo William ou Rúben Neves, e depois juntar outro médio que também tenha capacidade defensiva, mas que consiga levar a equipa para a frente. Aí já entra um Otávio, um Vitinha ou um Bernardo Silva. Acho que essa é dúvida que Fernando Santos pode ter, dar uma equipa com cariz mais ofensivo ou continuar a jogar com dois nédios mais defensivos", sugere o antigo médio.

CR7 focado em ajudar a seleção a fazer história

O tema Cristiano Ronaldo tem sido assunto em redor da seleção nacional. Oceano Cruz acredita que isso não afetará a equipa e que o capitão só pensa em ajudar Portugal a conquistar o título mundial.

"Ronaldo não tem que demonstrar nada ninguém. Aquilo que tem feito ao longo da carreira tem sido de superação constante e demonstrado que é um dos melhores jogadores de sempre. Nesta fase da carreira, vai querer ajudar a seleção a conquistar um grande título mundial, esse é o maior sonho de Ronaldo", conclui o antigo jogador.

O Portugal-Gana realiza-se às 16h00, no Estádio 974, e terá relato na antena da Renascença, em direto do Qatar, numa emissão especial que começa às 15h00, e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.