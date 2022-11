Portugal na máxima força na véspera da estreia no Mundial

Nuno Mendes foi reintegrado nos treinos da seleção nacional, esta quarta-feira, véspera da estreia no Mundial 2022, frente ao Qatar.

O lateral-esquerdo do Paris Saint-Germain não tinha subido ao relvado na terça-feira, tendo ficado no ginásio, devido a desconforto muscular. No treino desta tarde, conforme se verificou nos 15 minutos abertos à comunicação social, Nuno Mendes já treinou com os companheiros.

Pepe, que esteve afastado das competições durante quase um mês e meio antes de ser chamado ao Mundial, já não tem o joelho esquerdo ligado.



Portugal prepara a estreia no Mundial do Qatar frente ao Gana, marcada para quinta-feira, às 16h00, no Estádio 974.