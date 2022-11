Moutinho fora do Mundial? "Ficará desapontado por o Ronaldo ir com aquela idade"

João Moutinho ficará desiludido por não ir ao Mundial, tendo em conta que Cristiano Ronaldo foi convocado e é ligeiramente mais velho do que o médio do Wolves.

A opinião é do treinador interino da equipa inglesa, que ainda não conversou com o experiente médio de 36 anos sobre o assunto.

"Não falei com ele sobre isso, ele estava muito focado no plano para o Arsenal amanhã. É muito profissional e sabe que isso é importante para ele. Tenho a certeza de que vai refletir sobre não ter sido convocado e ficará desapontado com a ida de Ronaldo com aquela idade. O treinador tem de pensar no equilíbrio do plantel, é importante para qualquer treinador, então talvez isso tenha pesado na decisão", disse Steven Davis.