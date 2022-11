Schmidt descarta regresso de Rafa Silva à seleção. "Acho que a decisão dele é final"

Roger Schmidt duvida muito que Rafa Silva volte atrás na decisão de renunciar à seleção nacional para jogar no Mundial do Qatar.

Em conferência de imprensa, esta terça-feira, o treinador do Benfica sublinha que a situação é "muito clara" e que Rafa, sendo um jogador experiente, não tomou a decisão de abandonar a seleção de ânimo leve.

"O Rafa decidiu, há umas semanas, que queria focar-se no Benfica e que não queria jogar mais pela seleção. Respeito a decisão dele. É claro que agora, com as exibições fantásticas que ele tem feito, as pessoas estão a discutir a decisão dele, mas acho que é uma decisão final", salienta.

Apesar de elogiar o grande momento de Rafa pelo Benfica, Schmidt considera que, mesmo sem ele, Portugal irá brilhar no Mundial.

"Portugal tem uma equipa de topo e fará um grande torneio, mas, claramente, sem o Rafa", acrescenta o treinador do Benfica.