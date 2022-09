Carvalhal: "Ronaldo precisa de apoio pela primeira vez e muitos viram as costas"

O treinador português Carlos Carvalhal acredita que há "ingratidão" na forma como Cristiano Ronaldo tem sido tratado recentemente.

Numa publicação no Twitter, Carvalhal, agora no Al-Wahda, lamenta que "muitos virem as costas" num momento em que o capitão da seleção precisa de apoio "pela primeira vez".

"Ingratidão. Um dos melhores jogadores de todos os tempos, que sempre jogou com orgulho pela nossa seleção, no momento em que se calhar pela primeira vez precisa de apoio, muitos viram as costas e só o criticam. Quem sabe hoje não corem de vergonha. Força Portugal, força Ronaldo", comenta.

Ronaldo viveu um verão conturbado, em que quis deixar o Manchester United. A transferência não aconteceu, o português chegou mais tarde à pré-época dos "red devils" e isso custou-lhe a titularidade no início de temporada.

O capitão da seleção foi titular e somou os 90 minutos na goleada por 4-0 na República Checa. Somou uma assistência.