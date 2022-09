Relvado do Municipal de Braga preocupa Fernando Santos

O relvado do Estádio Municipal de Braga é uma preocupação para a seleção nacional. Fernando Santos espera que os trabalhos de recuperação do relvado tenham sucesso até à hora do jogo.

"Espero que esteja bom, eu e o Luis Enrique optámos por não treinar no campo principal para preservar. Estão muitos homens a trabalhar nele, porque ter um bom relvado é muito importante", disse.

Portugal lidera o grupo A2, com 10 pontos, contra oito da Espanha, que foi derrotada em Saragoça, por 2-1, pela Suíça (terceira, com seis), enquanto os checos são últimos, com quatro.

Na terça-feira, Portugal recebe a Espanha, em Braga, a partir das 19h45, jogo com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.