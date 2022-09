Fernando Santos com grupo todo à disposição na véspera do jogo decisivo

A seleção nacional terminou a preparação para o jogo decisivo na Liga das Nações e Fernando Santos tem todos os 25 convocados disponíveis.

João Félix falhou o jogo em Praga, na República Checa, mas treinou sem limitações nos 15 minutos abertos à comunicação social, com forte presença de jornalistas espanhóis.

Às 12h30, a conferência de imprensa de antevisão ao duelo ibérico, com a presença do selecionador luso, Fernando Santos, e um jogador a designar, no Estádio Municipal de Braga.



Portugal lidera o grupo A2, com 10 pontos, contra oito da Espanha, que foi derrotada em Saragoça, por 2-1, pela Suíça (terceira, com seis), enquanto os checos são últimos, com quatro.

A formação das quinas, vencedora da primeira edição da Liga das Nações, em 2019, ao bater na final os Países Baixos, precisa de vencer o agrupamento para chegar à "final four" da terceira edição, sendo que a segunda foi conquistada pela França, numa final com a Espanha, em 2021.



Portugal recebe a Espanha, em Braga, a partir das 19h45, jogo com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.