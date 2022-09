Ronaldo quer ir ao Euro 2024, Fernando Santos reage com normalidade. "Nada que me estranhe"

Fernando Santos encara com total normalidade a vontade de Cristiano Ronaldo de ainda estar presente no Euro 2024.

O capitão da seleção revelou esse desejo na gala "Quinas de Ouro", da Federação. Confrontado com essas declarações do avançado de 37 anos, Fernando Santos encara com naturalidade.

"Nada que me estranhe, todos sabem que ele sempre disse que é um enorme orgulho jogar na seleção. Se perguntarem aqui ao Rúben Dias se quer estar cá daqui a seis ou sete anos, ele vai dizer que sim. É normal", atira.

Questionado ainda sobre o momento de forma de Cristiano, com pouca utilização no Manchester United, Fernando Santos destacou a titularidade no último jogo antes das seleções e garantiu que CR7 vai jogar com a República Checa.

"Ele jogou há quatro ou cinco dias com o Sheriff. Não me parece que seja um problema, está em condições e vai jogar", revelou.

Ronaldo afirmou que "espera fazer parte mais uns anos na Federação. Sinto-me ainda motivado, a minha ambição está lá em cima. O meu caminho na seleção não acabou. Temos muitos jovens com qualidade. Vou estar no Mundial e quero estar no Europeu. Vou assumir já", disse.



Ronaldo, de 37 anos, é o melhor marcador da história da seleção, com 117 golos em 189 internacionalizações. O avançado esteve nos Campeonatos da Europa em 2004, 2008, 2012, 2016 e 2020, para além dos Mundiais 2006, 2010, 2014 e 2018.

No discurso ao receber o prémio de maior goleador das seleções, Ronaldo assume que "já tinha saudades de receber um prémio".