Seleção feminina na melhor posição de sempre no "ranking" da FIFA

A seleção feminina de futebol atingou a sua melhor classificação de sempre no "ranking" da FIFA. Depois da participação no Campeonato da Europa, Portugal ganhou três posições e surge na 27.º lugar da classificação mundial, melhorando a melhor marca em duas posições.

Em abril e dezembro de 2021, ocupou o 29.o posto, que tinha sido a melhor até este momento.



Os Estados Unidos mantêm a liderança do "ranking", mas agora com a Alemanha na segunda posição. As finalistas vencidas do Europeu ultrapassaram a Suécia, que se mantém no pódio, mas cai para o terceiro posto.

A Inglaterra, que se sagrou campeã da Europa no torneio realizado em sua casa, ganhou quatro posições e está no 4.º lugar da classificação.