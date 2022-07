Fernando Santos, selecionador nacional, está convicto que Portugal pode vencer o Campeonato do Mundo, no Qatar.

A pouco menos de quatro meses do pontapé de saída do Mundial, o selecionador não tem dúvidas.

"Não tenho dúvidas e já o afirmei. Portugal vai ao Mundial para ganhar", disse, à TVI.

Portugal arranca a caminhada no Mundial a 24 de novembro, contra o Gana. No grupo H, a seleção ainda defronta o Uruguai, a 28 de novembro, e a Coreia do Sul, a 2 de dezembro.