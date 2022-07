Lesão tira Andreia Jacinto do Europeu

Andreia Jacinto foi dispensada dos trabalhos da seleção nacional e vai falhar o Campeonato da Europa de futebol feminino.

A promissora média de 20 anos não viajou com a equipa para Manchester, submeteu-se a uma avaliação médica em Portugal e os exames confirmaram que não estará apta a tempo de participar nos jogos do Europeu.

Andreia Jacinto trocou o Sporting pela Real Sociedad este verão e é encarada como uma das grandes promessas do futebol feminino português. É, nesse sentido, uma baixa de peso para o selecionador Francisco Neto.

Portugal, inicia a sua participação no Europeu no próximo sábado, 9 de julho, diante da Suíça. O jogo está marcado para as 17h00.