Dolores Silva: “Nota-se uma grande evolução na equipa entre 2017 e 2022”

Dolores Silva, capitã da seleção nacional de futebol feminino, destaca uma grande evolução na equipa desde a estreia em campeonatos da Europa, em 2017, nos Países Baixos. Algumas jogadoras saíram da equipa, mas entraram jovens que acrescentam “grandes qualidades, dentro e fora do campo”.

“Nota-se que houve uma grande evolução, que temos muito mais opções e mais qualidade. Há uma maior competitividade e isso traz qualidade à equipa. Claro que é um motivo de felicidade”, compara, em Bola Branca.

A jogadora do Sporting de Braga esteve presente e foi titular nos três jogos da fase de grupos do Euro 2017. Nesta edição, que arranca no dia 6 de julho em Inglaterra, Países Baixos, Suécia e Suíça são os adversários do grupo C e Dolores Silva vê uma situação “semelhante à do último Europeu”, com “seleções poderosíssimas”.

“A atual campeã da Europa, a Suécia, que é uma das melhores do mundo, e a Suíça, que também tem jogadoras muito competentes. São três seleções muito fortes”, começa por explicar.

“Nós também teremos os nossos argumentos, mas com os pés assentes na terra. É um grupo muito competitivo, onde vamos ter muitas adversidades, mas também tentar fazer tudo para representar Portugal da melhor maneira possível”, completa, em entrevista à Renascença.