Cristiano Ronaldo deseja “muita sorte” à Seleção feminina

A Seleção feminina voltou este sábado aos treinos, após dois dias de folga, e teve uma visita surpresa: Cristiano Ronaldo.

O capitão da equipa das quinas passou pela Cidade do Futebol para preparar o início da temporada.

CR7 recebeu as colegas do futebol feminino e posou para fotos com as internacionais portuguesas. Aproveitou para desejar "muita sorte" na véspera da viagem da equipa para Inglaterra.

O Europeu decorre entre 6 a 31 de julho. Portugal está integrado no Grupo C e vai defrontar a Suíça (9 de julho), os Países Baixos (13) e a Suécia (17).