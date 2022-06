A seleção portuguesa Sub-18 venceu a Turquia, por 2-0, no segundo jogo da fase de grupos do torneio de futebol dos Jogos do Mediterrâneo, que decorrem em Oran, na Argélia.

Os golos foram apontados por Miguel Falé e Gustavo Sá.

A equipa das quinas tinha perdido 1-0 contra a Itália.

Esta quinta-feira, Portugal vai defrontar a Grécia.