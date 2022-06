Francisco Neto. Vitória “tem de aparecer quando for jogo a sério”

O selecionador de futebol feminino quer derrotar a Austrália, na última partida antes do Europeu, mas garante não estar preocupado com o resultado.

Francisco Neto não tem dúvidas: “Gostávamos de fechar este ciclo de jogos de preparação com uma vitória. Mas queremos acima de tudo melhorar e mostrar um bom nível de organização, em que as jogadoras se sintam confiantes, percebam que cresceram e conheçam o nosso estado atual. Mais do que o resultado, estou preocupado com aquilo que conseguiremos produzir”.

O técnico nacional reafirma: “O resultado tem de aparecer quando for jogo a sério, com a Suíça, no Europeu".

A Austrália, 12.ª seleção do “ranking” FIFA, “tem sido muito próxima daquilo que é a estrutura da Suíça e dos Países Baixos, em 4-3-3. No entanto, nos últimos jogos, apresentou-se com uma estrutura em 3-5-2, 3-4-3".

“São muito verticais a atacar em profundidade e isso para nós é muito positivo, porque nos trazem outro tipo de experiências", acrescentou.

Questionado sobre a evolução da equipa das quinas, comparando com o Euro 2017, Francisco Neto refere que a equipa está “mais organizada, mais madura, mais tranquila, que tem conseguido viver e aproveitar um pouco mais estes momentos, porque cresceram e houve um conjunto de jogadoras que já teve esta experiência há cinco anos".

Portugal defronta a Austrália no terceiro jogo de preparação para o Europeu. O encontro está marcado para as 21h00, no Estádio António Coimbra da Mota, no Estoril.

Na fase final do Europeu, em Inglaterra, Portugal defronta Suíça, Países Baixos e Suécia.