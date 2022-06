Fernando Santos: "Continuamos a depender só de nós"

Fernando Santos, selecionador nacional, lamenta que Portugal tenha perdido a liderança do grupo da Liga das Nações frente à Suíça, mas recorda que a seleção continua a depender só de si.

"Não me precoupa, preferia estar em primeiro, estou chateado. Queríamos continuar na liderança, decisivo será o jogo com a Espanha, já tinha dito isso, mas pensávamos chegar ao jogo com a Espanha em vantagem. Agora a probabilidade será chegar em desvantagem. Mas só dependemos de nós", disse, à RTP.

Em relação ao jogo com a Suíça, Fernando Santos destaca um erro próprio que deu o golo de Seferovic, aos 57 segundos de jogo, e falta em "falta de agressividade ofensiva".

"A exibição teve períodos menos bons na primeira parte. Sofremos um golo aos 30 segundos, a saída de jogo foi nossa. Demos uma possibilidade à Suíça de recuperar a bola e fazer o golo. Foi um erro nosso, o jogo não foi muito bem jogado de parte a parte. Faltou-nos o que temos feito bom, a agressividade ofensiva", atira.

O técnico fala numa "entrada muito boa na segunda parte, surgiram muitas oportunidades, mas não conseguimos o golo".

Fernando Santos "não critica a arbitragem", mas recorda o "penálti que não existe e basta ir ver o número de faltas e o tempo perdido".