Ronaldo fora do jogo com a Suíça

Cristiano Ronaldo vai falhar o jogo com a Suíça. O capitão da seleção nacional não treinou este sábado e não viaja com a equipa para Genebra.

João Moutinho e Raphael Guerreiro, que também já não esteve no treino, ficam, igualmente, fora do último dos quatro jogos que Portugal tinha em agenda para junho, a contar para a fase de grupos da Liga das Nações.

Em conferência de imprensa, o selecionador nacional explicou a decisão por uma questão de "gestão física".

Após três de seis rondas da fase de grupos da Liga das Nações, Portugal lidera o agrupamento, com sete pontos, à frente da Espanha, com cinco, da República Checa, com quatro, e da Suíça, sem qualquer ponto.

No primeiro jogo com o suíços, Portugal goleou, por 4-0, em Alvalade, com dois golos de Ronaldo. O jogo de domingo, em Genebra, está marcado para as 19h45. Partida com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.