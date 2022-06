Maniche: "Otávio já é preponderante na seleção nacional"

Maniche considera que a influência de Otávio na seleção nacional já é notória e o médio do FC Porto tornou-se "preponderante" na equipa de Fernando Santos.

Em entrevista a Bola Branca, o antigo internacional português passa em revista o jogo entre Portugal e a Suíça e conclui que Otávio foi o maestro da vitória.

"O Otávio [seis internacionalizações] já é preponderante na seleção. O seu futebol vai de encontro ao que Fernando antos pretende para a equipa. É inteligente, simples de processos e entende-se bem com William Carvalho e Rúben Neves", avalia.

A seleção nacional venceu os suíços, por 4-0, e passou para a frente do grupo na Liga das Nações. Cristiano Ronaldo marcou dois golos e Maniche aproveita os números para pesar a importância do avançado.

"Esqueçam aqueles que dizem que ele já não faz falta à seleção. Faz muita falta e nota-se logo quando ele não está", remata.

Cancelo e William Carvalho marcaram os outros dois golos da seleção, em Alvalade. Portugal volta a jogar no estádio do Sporting na quinta-feira, às 19h45, com a República Checa. O jogo tem relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.