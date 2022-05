David Carmo e Ricardo Horta chamados à seleção nacional

David Carmo e Ricardo Horta são as grandes novidades na convocatória de Fernando Santos para os próximos jogos da seleção nacional, em junho, a contar para a Liga das Nações.

Os dois jogadores do Sporting de Braga têm oportunidade de se mostrarem ao selecionador nacional, porque, como justifica Fernando Santos, "por muitas observações que faça, é importante ter contacto com os jogadores".

Carmo estreia-se em convocatórias da seleção principal; Ricardo Horta, que se tornou o melhor marcador da história do Sporting de Braga, tem uma internacionalização, mas foi ainda com Paulo Bento, nunca tinha sido chamado pelo atual selecionador.

"O Ricardo [Horta] sempre fez parte de um lote de jogadores que estavam a ser observados. A seleção é um espaço aberto, há sempre um lote de 50/60 jogadores em observação. Não aconteceu noutra altura, aconteceu agora, com a mesma naturalidade que aconteceu com outros jogadores que chegaram à seleção, depois de me questionarem porque é que não vinham", comenta o treinador, sem mais detalhes.