Atenção, Portugal. "A Macedónia do Norte atravessa o seu melhor momento de sempre"

"Acredito que será parecido, com Portugal a entrar com tudo, apoiado pelo público, dominar, a ter a iniciativa e a Macedónia a tentar defender bem e aproveitar as oportunidades que tiver no ataque", atira.

Ruteski espera que o Portugal-Macedónia do Norte desta terça-feira seja muito semelhante ao jogo que os macedónios venceram na casa da Itália.

"Vai ser um dia muito especial para mim e um jogo histórico para todo o povo da Macedónia do Norte. Demos um passo gigante contra a Itália e agora falta um ainda maior, diante de Portugal, uma das melhores seleções de futebol do mundo. As vitórias frente a Alemanha, Itália e o apuramento para o último Europeu são avisos para Portugal. A seleção da Macedónia atravessa o seu melhor momento de sempre", refere.

Ruteski, que foi dividindo a sua carreira entre o país onde nasceu e Portugal, fala do dia de amanhã como histórico e especial.

Na Macedónia do Norte existe a esperança no apuramento, mas também a noção de que eliminar Portugal será uma tarefa muito complicada.

Antigo jogador do Sporting diz que a Macedónia do (...)

Na última quinta-feira, a Macedónia do Norte chocou o mundo do futebol com uma vitória em casa dos campeões europeus, que ficam fora de um Mundial pela segunda vez consecutiva.

Elmas, Alioski, Trajkovski e muito mais

Nestas declarações a Bola Branca, Ruteski avisa para a qualidade de vários jogadores da Macedónia do Norte.

"Elmas, Ristovski, Alioski, Trajkovski, que fez o golo contra Itália, os médios Ademi e Spirovski e o guarda-redes do Rayo Vallecano, Stole Dimitrievski. Temos uma equipa com muita qualidade e talento", considera, acrescentando que Cristiano Ronaldo não irá concentrar todas as preocupações da equipa orientada por Blagoja Milevski.

"O Cristiano é, o provavelmente, o melhor jogador da história do futebol. Mas Portugal tem outros futebolistas a quem a Macedónia terá de dar muita atenção, como o Bruno Fernandes, o Diogo Jota, Bernardo Silva e o João Félix. É uma seleção completa e com enorme poder, os olhos não estarão apenas no Ronaldo", conclui.

Blagojce Ruteski, antigo médio-ofensivo macedónio, que está radicado em Portugal onde jogou em clubes como Alverca, Torreense, Lourinhanense e Oliveirense.

Portugal recebe a Macedónia do Norte nesta terça-feira, às 19h45, no Estádio do Dragão, jogo com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.