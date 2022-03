Galeno já é português e pode jogar pela seleção nacional

Wenderson Galeno já é mais uma opção para Fernando Santos e para a seleção nacional. A Renascença apurou que o avançado do FC Porto concluiu, recentemente, o processo de naturalização.

A residir em Portugal há quase seis anos, desde agosto de 2016, Galeno obteve nacionalidade de portuguesa, após a conclusão de um processo apreciado com caráter de urgência.

Ao que apurámos, o pedido foi sustentado com fundamentação apresentada pelo FC Porto e pela Federação Portuguesa de Futebol, o que permitiu uma conclusão mais rápida de um processo que quando "não urgente" tem, por norma, um período mais longo até à aprovação, após apreciação.

Natural de Barra da Corda, no estado do Maranhão, no Brasil, Galeno pediu dupla nacionalidade no final de 2021. O futebolista, de 24 anos, chegou a Portugal, via Grémio Anápolis, clube detido pelo empresário português António Teixeira, em 2016 para jogar no FC Porto.