Bilheteira do Dragão esgota para o Portugal-Macedónia do Norte

Não há mais ingressos na bilheteira do Estádio do Dragão para a receção de Portugal à Macedónia do Norte, final do "play-off" do Mundial 2022.

As bilheteiras do estádio abriram às 9h00 desta sexta-feira. Desde logo, formaram-se longas filas de adeptos. Os ingressos esgotaram às 14h00.

Ainda há bilhetes no site oficial da Federação Portuguesa de Futebol, em lojas Continente e no site oficial da cadeia de hipermercados.

O Portugal-Macedónia do Norte, derradeira oportunidade de chegar ao Qatar, está marcado para terça-feira, às 19h45, no Dragão. Terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.