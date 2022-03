Rui Jorge. Vitinha é de outro nível, mas há qualidade para continuar a vencer

O selecionador Sub-21 considera que Vitinha “está noutro patamar”, mas garante que a equipa de “esperanças” continua a ter qualidade.

O médio do FC Porto foi chamado por Fernando Santos para ocupar a vaga deixada pela lesão de Rúben Neves.

"É verdade que o Vitinha teve um papel preponderante nesta equipa. Está noutro patamar. Felizmente para o Vitinha e para os que vieram para o lugar dele. Continuamos a ter qualidade, não ao nível do Vitinha, senão estariam eles noutro patamar, mas com muita qualidade", refere Rui Jorge.

O técnico nacional refere que as escolhas para as vagas deixadas em aberto vão querer “aproveitar este espaço para mostrar que o têm. Acredito que vamos continuar a mostrar qualidade no meio-campo".

Foram cinco as alterações no lote inicial: duas por chamadas à seleção principal (Vitinha, do FC Porto, e Tiago Djaló, do Lille) e três por lesão (André Almeida, V. Guimarães, Nuno Tavares, do Arsenal, e Vitinha, do Braga).

"Foi uma preparação de jogo um bocadinho atípica nesta fase inicial, atendendo ao número jogadores que saíram, mas nada que não se consiga resolver. Algum trabalho para colocar cá os jogadores com as viagens, mas chegaram todos bem, com uma enorme vontade e a partir desse momento começámos a preparar o jogo e penso que estamos bem preparados", acrescentou.

Rui Jorge fez a antevisão ao jogo contra a Islândia, marcado para as 20h15 de sexta-feira.