Otávio: "A partir do momento em que coloco a camisola da seleção é para dar tudo"

Otávio foi titular, abriu o marcador e ainda assistiu para o golo de Diogo Jota, na vitória de Portugal contra a Turquia, por 3-1.

Uma aposta que correu bem a Fernando Santos e que surpreendeu o médio.

"Fiquei surpreendido, não esperava, mas se precisar de mim, jogo em qualquer competição", disse, no final da partida, ouvido pela RTP.

"A partir do momento em que coloco a camisola da seleção é para dar tudo”, acrescentou.

Otávio antecipou ainda o jogo de terça-feira, contra a Macedónia do Norte, para decidir qual das duas seleções é que vai marcar presença no Mundial do Catar, e aponta que a seleção tem de estar "concentrada".

"Tivemos bem no jogo, ganhamos, estamos na final e queremos estar no Mundial. Temos jogadores de grande qualidade, vai dar certo”, assegurou.

Mais reações

Matheus Nunes

“Quero salientar o trabalho que toda a equipa fez desde o início do jogo. Estivemos sempre muito concentrados no que era a nossa ideia de jogo para conseguirmos a vitória. Agora temos de descansar e trabalhar para o jogo com a Macedónia do Norte. É uma equipa que merece todo o nosso respeito, para ganhar a Itália tem de ter qualidade e não podemos pensar que vai ser fácil”.

Danilo

“Tenho de conhecer muito bem o meu colega de setor para estarmos equilibrados. Acho que no cômputo geral estivemos bem, a equipa baixou o ritmo e pagou por isso, com o golo sofrido, mas não acho que tenha sido por mim e pelo Fonte», referiu Danilo, projetando a final com a Macedónia do Norte: “Não ficou nada surpreendido, a Macedónia fez uma grande fase de apuramento, é uma equipa muito organizada e combativa. Ter ganho não foi uma surpresa”.