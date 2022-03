Seleção conclui preparação para a Turquia na máxima força

Fernando Santos teve todos os jogadores da lista final de convocados à sua disposição no último treino de preparação para a receção à Turquia, a contar para a meia-final do "play-off" de acesso ao Mundial 2022.

Tal como no dia anterior, a seleção nacional apresentou-se no relvado, nos primeiros 15 minutos abertos à imprensa, com os 25 jogadores eleitos para os jogos com a Turquia e da final, com adversário a definir.

Portugal está no "play-off" por ter falhado o acesso direto ao Mundial. Terá pela frente a Turquia, na quinta-feira, às 19h45, no Estádio do Dragão. Se vencer, encontrará Itália ou Macedónia do Norte, cinco dias depois, na próxima terça-feira, no mesmo palco e à mesma hora.

