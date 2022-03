Portugal joga na terça-feira mesmo que perca com a Turquia

A seleção nacional vai jogar na próxima terça-feira, diante de Itália ou Macedónia do Norte, mesmo que perca com a Turquia na meia-final do "play-off" de acesso ao Mundial 2022.

Por se tratar de uma data FIFA, e todas as seleções terem de jogar, pelo menos, duas vezes, ficou definido que as equipas que percam nas meias-finais do "play-off" se defrontem entre si.

Assim, caso perca com a Turquia, a seleção nacional defrontará o perdedor do duelo entre Itália e Macedónia do Norte, também na próxima terça-feira, no Estádio do Dragão.

Se derrotar a Turquia, Portugal medirá forças com o vencedor do outro jogo, na final do "play-off", na discussão por um lugar no Mundial do Qatar.

Portugal defronta a Turquia na quinta-feira, às 19h45, no Dragão. Relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.