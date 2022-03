José Fonte, padrinho dos novatos. "A primeira vez é sempre importante"

Em conferência de imprensa de antevisão da meia-final do "play-off" de acesso ao Mundial 2022, esta quarta-feira, o central do Lille assumiu que Pepe e Dias "são importantíssimos", no entanto, a seleção tem de "tentar ganhar o jogo" com os que estão presentes, que têm muita qualidade".

José Fonte gostava de ter Pepe ou Rúben Dias a fazer-lhe companhia no centro da defesa da seleção nacional, no entanto, confia em Gonçalo Inácio e Tiago Djaló e faz questão de ajudá-los a ter uma estreia feliz.

Portugal não pode contar com Pepe, Rúben Dias e Rú(...)

Tiago Djaló, companheiro de equipa de Fonte no Lille, "está a adaptar-se bem, está feliz" e a colher os frutos de "um excelente trabalho" no clube francês. "Estou muito contente por ele", destacou José Fonte.

Frente à Turquia, o defesa espera "um jogo dificílimo", pois ambas as equipas vão "dar tudo para poderem estar no Campeonato do Mundo".

"Nós temos de igualar ou ser superiores na vontade e no querer estar lá. Ter a paixão, ter esta energia positiva e tudo fazer para amanhã [quinta-feira] sermos superiores", sublinhou o internacional português.

Amigos, amigos, finais à parte



Burak Yilmaz, uma das estrelas da seleção da Turquia, disse que não festejaria se marcasse a Portugal, por respeito aos companheiros do Lille, entre eles José Fonte, Tiago Djaló, Xeka e Renato Sanches.



"O Burak vai com certeza tentar defender da melhor maneira a equipa dele, como eu vou defender a minha da melhor maneira. É um grande amigo, grande jogador, mas amanhã [quinta-feira] não há amizades. Vamos jogar pela nossa bandeira. concentração máxima para conseguirmos o nosso objetivo", assinalou José Fonte.



Portugal defronta a Turquia na quinta-feira, às 19h45, no Estádio do Dragão. Se passar, encontrará Itália ou Macedónia do Norte. Relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.