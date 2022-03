Fernando Santos esquece os ausentes e confia nos estreantes

Fernando Santos fintou todas as questões sobre as ausências de relevo da seleção nacional para o "play-off" de acesso ao Mundial 2022, esta quarta-feira, e manifestou total confiança nos substitutos e estreantes.

Qual Neo, personagem principal da saga "The Matrix", o selecionador nacional esquivou-se a todas as questões sobre as ausências de elementos como Pepe, Rúben Dias e Rúben Neves no "play-off", assim como a indisponibilidade de João Cancelo para o jogo com a Turquia.

"Não tendo esses jogadores, não vale a pena sequer falar deles. Temos de jogar por 11 milhões de portugueses. É isso que vamos fazer. Eu vou escolher o 11 que me dá mais garantias. Confio em todos os jogadores que aqui tenho", sublinhou, em conferência de imprensa.