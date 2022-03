Cristiano Ronaldo nunca marcou aos três adversários de Portugal no "play-off"

Cristiano Ronaldo nunca marcou a Turquia, Itália e Macedónia, as três seleções que disputam com Portugal o "play-off" de acesso ao Mundial.

O capitão da seleção nacional, que leva 115 golos em 184 encontros - recorde mundial masculino - defrontou a Turquia, adversária da meia-final, duas vezes, contudo, não conseguiu faturar em nenhuma.

Caso Portugal derrote os turcos, enfrentará Itália ou Macedónia do Norte, que medem forças entre si na outra meia-final. Ronaldo também nunca conseguiu marcar a qualquer uma dessas duas seleções. Teve duas tentativas goradas frente aos italianos e uma diante dos macedónios.

Portugal defronta a Turquia na quinta-feira, às 19h45, no Estádio do Dragão. Se passar, jogará cinco dias depois, no mesmo palco. Relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.