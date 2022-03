Peseiro vê a seleção com "capacidade de jogar para vencer contra qualquer equipa"

O experiente treinador português José Peseiro acredita que a seleção nacional tem capacidade de jogar "para vencer contra qualquer equipa" e tem capacidade para garantir presença no Mundial 2022.

"O Fernando Santos já foi campeão da Europa, acho que muito poucos pensavam que poderia acontecer. Temos uma boa seleção, as coisas não estão fáceis e gostaríamos de já estar apurados. Esperamos todos estar no Qatar. Temos uma grande seleção, há uns anos não tínhamos a competência que temos hoje para jogar contra qualquer equipa para vencer", disse, à margem de um evento da Associação de Treinadores.

O antigo técnico de Sporting, FC Porto e Braga não dá o jogo com a Turquia como ganho e destaca os perigos de um "play-off" de apenas uma mao.

"Temos receio depois de perder com a Sérvia. É só um jogo, tudo pode acontecer já com a Turquia. Não é só a Itália. Uma liga é regularidade, num só jogo tudo pode acontecer. Os jogadores querem estar no Mundial, espero que possamos ser competentes para ganhar à Turquia e depois à Itália", termina.

Portugal-Turquia joga-se na quinta-feira, no Estádio do Dragão, jogo com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.