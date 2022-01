À atenção de Portugal. Chiesa falha "play-off" do Mundial

Federico Chiesa lesionou-se no domingo e vai falhar o "play-off" de acesso ao Mundial 2022, em que a Itália poderá jogar com Portugal.

O médio internacional italiano, de 24 anos, sofreu uma rotura no ligamento cruzado do joelho direito ainda na primeira parte da vitória (3-4) da Juventus diante da AS Roma, treinada por José Mourinho.

"Será necessário uma intervenção cirúrgica nos próximos dias”, informou a Juventus sobre Chiesa, em comunicado no site oficial.

Chiesa foi decisivo no Euro 2020, que a Itália conquistou. Foi titular em três dos quatro jogos da fase a eliminar e marcou dois golos.

A Itália caiu para o "play-off" do Mundial ao falhar o primeiro lugar do grupo de apuramento direto. Na meia-final, defrontará a Macedónia do Norte. Caso passe, defrontará Portugal ou Turquia. A seleção nacional tem a segurança de jogar sempre em casa, no Estádio do Dragão.