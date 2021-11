Fernando Santos foca-se na Turquia. "Não vale a pena falar já da Itália"

Fernando Santos, selecionador nacional, não considera o sorteio do "play-off" do Mundial 2022 como fácil ou difícil, e destaca a vantagem que será poder jogar em casa os dois jogos.

Em declarações aos meios oficiais da federação, Fernanto Santos recusa falar já da Itália e foca-se apenas na meia-final frente à Turquia.

"Não vale a pena começar a falar desse assunto [da Itália]. Primeiro temos de nos concentrar em vencer a Turquia, é o jogo importante para estarmos na final e vencer. O sorteio é o sorteio, não adianta discutir se é o mais forte ou menos forte. Tem coisas positivas, desde logo jogar em casa a final, também pelo desgaste das viagens. É um fator de peso. Foi o que foi, é preparar a equipa para se apresentar bem em março", disse.

O treinador campeão europeu em 2016 faz o "raio-x" à seleção turca, que esteve perto de falhar a qualificação para o "play-off" e que esteve mal no Campeonato da Europa no último verão.

"É uma equipa com muitos bons jogadores, de qualidade. Por vezes não funciona em pleno, mas só em março poderemos ver. Há que contar com a Turquia. A Noruega esteve muito perto do apuramento e a Turquia aproveitou bem. Não adianta olhar para o que fizeram no Europeu, temos de analisar duas equipas que jogam em 4x3x3, à partida", atira.