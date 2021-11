"Sem desculpas". Cristiano Ronaldo aponta o rumo ao Qatar

Cristiano Ronaldo garante que a seleção nacional continua a confiar no apuramento para o Mundial 2022, depois da derrota com a Sérvia.

Em publicação no Instagram, esta segunda-feira, o capitão salienta que "o futebol já nos mostrou vezes sem conta que, por vezes, são os caminhos mais sinuosos que nos levam aos desfechos mais desejados".

"O resultado de ontem [domingo] foi duro, mas não o suficiente para nos abater. O objetivo de marcar presença no Mundial 2022 continua bem vivo e sabemos o que temos de fazer para lá chegar. Sem desculpas. Portugal rumo ao Qatar", escreveu Cristiano Ronaldo.

Portugal falhou o apuramento direto para o Mundial ao perder com a Sérvia, por 1-2, no Estádio da Luz, no domingo, na última jornada da fase de grupos. Terá de disputar o "play-off", em que será cabeça de série.

A Rússia ficará no pote 1, pelo que não será adversária da equipa das quinas- República Checa, Escócia, Suécia e País de Gales podem calhar no pote 1 ou 2. Áustria e Macedónia são possíveis adversários, já que a sua presença no pote 2 é certa. Falta, ainda, apurar mais quatro seleções: Itália ou Suíça; Finlândia ou Ucrânia; Países Baixos, Turquia ou Noruega; e Inglaterra ou Polónia. O sorteio realiza-se no dia 26 de novembro.