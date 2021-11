Portugal desvia Clara Moreira da seleção francesa

A grande novidade da mais recente convocatória da seleção nacional, divulgada esta segunda-feira, é a presença de Carla Moreira, defesa-central que alinhou pelas camadas jovens da seleção francesa.

A jogadora do Yzeure, da II Liga francesa, de 20 anos, completou a formação no Lyon, sete vezes campeão da Europa. Depois da chamada à seleção B, surge, agora, a convocatória para as AA. Se jogar, Clara Moreira selará, em definitivo, o compromisso para com as cores portuguesas.

O selecionador, Francisco Neto, promoveu outra novidade na lista de 23 jogadoras: o regresso de Vanessa Marques, do Sporting de Braga.

Portugal defronta Israel a 25 de novembro, em Portimão, e a Alemanha no dia 30, em Faro, a contar para o grupo H de apuramento para o Mundial 2023. A equipa das quinas ocupa a segunda posição, com 10 pontos, menos dois do que o líder, a toda-poderosa Alemanha, ao fim de quatro jornadas. Turquia, com quatro pontos, Sérvia, com três, e Israel e Bulgária, sem quaisquer pontos, ainda só disputaram três jogos, cada.

As convocadas:

Guarda-redes: Rute Costa, Patrícia Morais, Inês Pereira

Defesas: Clara Moreira, Diana Gomes, Carole Costa, Catarina Amado, Lúcia Alves, Ana Borges, Joana Marchão, Alicia Correia

Médias: Tatiana Pinto, Dolores Silva, Andreia Norton, Vanessa Marques, Andreia Faria, Fátima Pinto, Andreia Jacinto

Avançadas: Jéssica Silva, Telma Encarnação, Carolina Mendes, Kika Nazareth, Diana Silva

[Atualizado às 16h42 - convocatória]