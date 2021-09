Pepe e Palhinha ausentes do treino da seleção nacional

Pepe a Palhinha ficaram no ginásio, em trabalho de recuperação física, e não estiveram no relvado a trabalhar com os restantes companheiros da seleção nacional, esta sexta-feira, no Algarve.

Fernando Santos contou com 21 atletas na última sessão de trabalho antes do jogo de preparação com o Catar, agendado para este sábado, em Debrecen, na Hungria.

O selecionador nacional deverá dar oportunidade aos jogadores que não defrontaram a República da Irlanda. Poderá, inclusivamente, estrear Diogo Costa e Otávio.

O grupo está reduzido a 23 jogadores, depois da dispensa de Cristiano Ronaldo que já não viaja para a Hungria e, consequentemente, não seguirá depois para o Azerbaijão, onde Portugal defronta a seleção local na terça-feira, em jogo a contar para a fase de apuramento para o Mundial 2022.

Depois de ter sido decisivo com a República da Irlanda, ao marcar os dois golos da vitória, que lhe valeram o recorde de jogador com mais golos por seleções, Ronaldo viu um cartão amarelo que o suspende da próxima partida oficial.