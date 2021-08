O defesa central Gonçalo Inácio foi dispensado dos trabalhos da Seleção por lesão.

O jogador do Sporting, que se estreava na Seleção principal, foi observado pela Unidade de Saúde e Performance da FPF no início do estágio.

O selecionador Fernando Santos não convocou nenhum outro atleta para a posição.

A equipa das quinas vai defrontar República da Irlanda, Qatar e Azerbaijão.